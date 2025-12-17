18 de dezembro de 2025
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
TRIPLA EXECUÇÃO

Funcionários de internet são mortos com mãos e pés amarrados

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Redes Sociais
Os corpos dos três funcionários da empresa de internet apresentavam marcas de disparos.
Os corpos dos três funcionários da empresa de internet apresentavam marcas de disparos.

Uma cena de terror chocou e preocupou moradores na noite desta terça-feira (16), em Salvador na Bahia. Três funcionários de uma empresa de internet foram encontrados mortos em via pública, com mãos e pés amarrados e marcas de disparos de arma de fogo, pelo corpo.

VEJA MAIS

As vítimas foram identificadas como Ricardo Souza, de 44 anos, Jackson Santos, de 41, e Patrick Horta, de 28 anos. Os corpos foram localizados por populares, que acionaram a polícia após se depararem com a cena.

Os três homens usavam uniformes da empresa de internet, o que reforça a suspeita de que eles estavam em serviço no momento em que foram rendidos, levados e executados. A forma como os corpos foram deixados indica execução, aumentando ainda mais a gravidade do crime.

Informações preliminares apontam que uma das hipóteses investigadas é a possível cobrança de uma taxa criminosa para permitir a circulação de prestadores de serviço na região, área dominada pelo tráfico de drogas. No entanto, a Polícia Civil não descarta outras linhas de investigação.

Peritos do Departamento de Polícia Técnica estiveram no local para realizar os primeiros levantamentos. Após os trabalhos, os corpos foram recolhidos e encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML).

Um boletim de ocorrência foi registrado, e o caso segue sob investigação. Até o momento, ninguém foi preso.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários