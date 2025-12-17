As vítimas foram identificadas como Ricardo Souza, de 44 anos, Jackson Santos, de 41, e Patrick Horta, de 28 anos. Os corpos foram localizados por populares, que acionaram a polícia após se depararem com a cena.

Uma cena de terror chocou e preocupou moradores na noite desta terça-feira (16), em Salvador na Bahia. Três funcionários de uma empresa de internet foram encontrados mortos em via pública, com mãos e pés amarrados e marcas de disparos de arma de fogo, pelo corpo.

Os três homens usavam uniformes da empresa de internet, o que reforça a suspeita de que eles estavam em serviço no momento em que foram rendidos, levados e executados. A forma como os corpos foram deixados indica execução, aumentando ainda mais a gravidade do crime.

Informações preliminares apontam que uma das hipóteses investigadas é a possível cobrança de uma taxa criminosa para permitir a circulação de prestadores de serviço na região, área dominada pelo tráfico de drogas. No entanto, a Polícia Civil não descarta outras linhas de investigação.

Peritos do Departamento de Polícia Técnica estiveram no local para realizar os primeiros levantamentos. Após os trabalhos, os corpos foram recolhidos e encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML).