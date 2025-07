Dor e comoção marcam despedida do trabalhador Erivelton

O domingo (13) amanheceu cinzento para familiares e amigos de Erivelton Cristiano Jorge, que se reuniram no Cemitério Vila Rezende para dar o último adeus ao trabalhador e pai de família. Ele morreu em um acidente trágico e inesperado na SP-127, na madrugada deste sábado (12), quando voltava para casa após cumprir sua jornada de trabalho.

De acordo com testemunhas, Erivelton havia saído da Dedini e seguia pela rodovia Fausto Santomauro (Piracicaba–Rio Claro) quando foi atingido por um carro que trafegava na contramão. O impacto foi violento e não lhe deu chances de defesa. Motoristas que passavam pelo local tentaram socorrê-lo até a chegada do resgate, mas ele e o condutor do outro veículo não resistiram aos ferimentos. A esposa e o filho pequeno esperavam por ele em casa.