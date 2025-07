VÍDEO: Dois morrem em colisão frontal entre carros em Piracicaba

Segundo as primeiras informações, o Fox, que trafegava na contramão, quase atingiu um motociclista que fazia entregas, mas ele conseguiu escapar por milagre. Logo atrás, o impacto brutal com o Nissan foi inevitável: um estrondo que ecoou na rodovia e deixou os carros irreconhecíveis.

As vítimas do Fox eram um professor de 29 anos e um passageiro. Ambos ficaram presos nas ferragens. O professor morreu no local, enquanto o companheiro foi retirado com vida, mas em estado crítico, com traumatismo facial severo, sendo entubado ainda na pista. O motorista do Versa, um trabalhador que voltava para casa, também não resistiu ao impacto.

Os socorristas encontraram um cenário de destruição total: pedaços de metal espalhados, os veículos retorcidos e corpos em meio ao caos. O trecho precisou ser isolado para o trabalho das equipes, que passaram horas tentando retirar as vítimas.

A polícia investiga o que levou o Fox a invadir a contramão.