Homem morre atropelado por carro e arremessado na pista

De acordo com informações apuradas no local, a vítima caminhava na rodovia, sentido Parque Nossa Senhora das Dores, quando foi atingida por um veículo Classic, de cor clara. Com o impacto, o corpo foi lançado para a pista contrária, no sentido Iracemápolis.

Frutas e uma sacola ficaram espalhadas pelo asfalto no ponto de impacto, sugerindo que o homem carregava no momento do atropelamento — embora isso ainda não tenha sido confirmado.

A cena foi marcada por tensão e tristeza: a Guarda Civil Municipal isolou a área enquanto aguardava a chegada da Polícia Militar Rodoviária. Equipes do SAMU (Unidade de Suporte Avançado) e Resgate dos Bombeiros foram acionadas, mas o médico apenas pôde constatar o óbito no local.