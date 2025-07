Vítimas fatais de acidente em Piracicaba são identificadas

A madrugada deste sábado (12) será lembrada como uma das mais sombrias da rodovia Fausto Santo Mauro (SP-127). Duas vidas foram arrancadas em um gravíssimo choque frontal entre um Volkswagen Fox e um Nissan Versa, deixando também um sobrevivente em estado grave.

As vítimas fatais dessa tragédia têm nome e história. De um lado, João Nelson Barros Neves, 29 anos, professor, que conduzia o Fox e, segundo as informações, trafegava na contramão. No banco do passageiro, um outro homem — ainda não identificado — acompanhava-o na viagem que terminou em desastre.