Motorista fica preso nas ferragens em tombamento em Piracicaba

Equipes do Corpo de Bombeiros travaram uma verdadeira batalha contra o tempo para libertar a vítima dos ferros retorcidos. Com equipamentos de corte e extrema habilidade, os eles abriram caminho por entre a carroceria retorcida. O motorista foi retirado consciente, mas com ferimentos graves e muita dor. Ele foi rapidamente encaminhado ao Hospital dos Fornecedores de Cana para atendimento emergencial.

A Polícia Militar Rodoviária atendeu a ocorrência e iniciou os levantamentos para entender o que causou o acidente. Apesar da dimensão do acidente e da interdição parcial, o tráfego fluiu sem grandes congestionamentos.