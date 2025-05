MC Ryan paga quase 1 milhão para o XV de Piracicaba

O funkeiro MC Ryan desembolsou R$ 948,1 mil para cobrir os estragos causados e reparar todo o gramado do estádio Barão da Serra Negra, em Piracicaba. O dano aconteceu na madrugada do último sábado (10), quando o cantor entrou com sua Lamborghini no campo antes de um show e efetuou manobras radicais. Ele foi detido pela GCM e liberado após ser arbitrada a fiança de 1 milhão.

VEJA MAIS:

O XV de Piracicaba confirmou o recebimento do valor, que corresponde ao orçamento total para a recuperação do gramado. O pagamento faz parte de um acordo com o Ministério Público, que inclui ainda a doação de 60 salários mínimos a uma instituição social da cidade — essa entidade será definida pela Justiça.