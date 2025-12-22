A tragédia, que chocou moradores e mobilizou equipes de resgate, deixou marcas profundas na cidade e em familiares que agora enfrentam a dor irreparável da perda.

Piracicaba amanheceu em silêncio e comoção nesta segunda-feira (22), para a despedida das três pessoas que perderam a vida no incêndio que destruiu um apartamento no 14º andar do edifício Vila Serena, neste domingo no bairro Água Branca.

Os corpos de Lineu Peixoto dos Santos Junior, de 47 anos, Thais Fernanda de Oliveira Matias, de 41, e Maria Eduarda de Oliveira Corder, de apenas 18 anos, estão sendo velados na Sala Esmeralda do Memorial Metropolitano de Piracicaba, desde as primeiras horas da manhã. Amigos, parentes e pessoas sensibilizadas pela história, passam pelo local em um clima de profundo respeito e tristeza.

O sepultamento está previsto para a tarde, quando o cortejo seguirá até o Cemitério Municipal da Vila Rezende “Monsenhor Jorge Simão Miguel”, onde ocorrerá o último adeus.

As vítimas tinham trajetórias marcadas por dedicação à família, ao bem estar das pessoas da comunidade e ao empreendedorismo.