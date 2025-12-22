Piracicaba amanheceu em silêncio e comoção nesta segunda-feira (22), para a despedida das três pessoas que perderam a vida no incêndio que destruiu um apartamento no 14º andar do edifício Vila Serena, neste domingo no bairro Água Branca.
A tragédia, que chocou moradores e mobilizou equipes de resgate, deixou marcas profundas na cidade e em familiares que agora enfrentam a dor irreparável da perda.
Os corpos de Lineu Peixoto dos Santos Junior, de 47 anos, Thais Fernanda de Oliveira Matias, de 41, e Maria Eduarda de Oliveira Corder, de apenas 18 anos, estão sendo velados na Sala Esmeralda do Memorial Metropolitano de Piracicaba, desde as primeiras horas da manhã. Amigos, parentes e pessoas sensibilizadas pela história, passam pelo local em um clima de profundo respeito e tristeza.
O sepultamento está previsto para a tarde, quando o cortejo seguirá até o Cemitério Municipal da Vila Rezende “Monsenhor Jorge Simão Miguel”, onde ocorrerá o último adeus.
As vítimas tinham trajetórias marcadas por dedicação à família, ao bem estar das pessoas da comunidade e ao empreendedorismo.