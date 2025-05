Tiro na cabeça: motorista de aplicativo é achado morto em mata

De acordo com o boletim de ocorrência, populares encontraram o corpo por volta das 8h, sem documentos, vestindo uma camisa do São Paulo, bermuda e tênis. O celular da vítima indicava que a última corrida havia sido à meia-noite.

O corpo do motorista de aplicativo Raphael Phillipe Alves Diniz, de 38 anos, foi encontrado na manhã desta terça-feira (13) em um canavial na zona rural de Rio Claro, na Região Metropolitana de Piracicaba. Ele foi morto com um tiro na cabeça, e a polícia investiga o caso como homicídio. O carro foi localizado em Poços de Caldas, Minas Gerais, e o autor do crime está preso.

O carro de Raphael, que morava em Pirassununga, foi localizado na tarde do mesmo dia pela polícia de Poços de Caldas, com quatro ocupantes — de Rio Claro, Pirassununga e da própria cidade mineira. Em uma ação conjunta das polícias de Pirassununga, Rio Claro e Poços de Caldas, o autor do homicídio foi identificado e preso. A arma utilizada, uma garrucha calibre 38 com duas cápsulas deflagradas, foi apreendida.

O suspeito está preso à disposição da Justiça, e a polícia investiga a participação de outras pessoas no crime.