MC Ryan é solto após pagar fiança de 1 milhão em Piracicaba

O cantor MC Ryan foi liberado da prisão neste sábado (10), após pagar uma fiança de R$ 1 milhão. Ele havia sido detido em flagrante por dirigir uma Lamborghini sem habilitação no gramado do Estádio Municipal Barão da Serra Negra, em Piracicaba, durante a madrugada no evento TrapBoom.

De acordo com a Polícia Civil, o artista realizou manobras perigosas conhecidas como “cavalo de pau”, danificando a estrutura do campo.