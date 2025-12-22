22 de dezembro de 2025
NATAL E ANO NOVO

Saiba os horários do comércio em Piracicaba nesta semana

Por Bruno Mendes/JP |
| Tempo de leitura: 1 min
Foto: Arquivo/JP
Comerciantes farão programação especial para o final do ano
Os comércios de Piracicaba estabeleceram cronogramas especiais para o atendimento ao público nas semanas que compreendem o Natal e o Ano Novo, com variações entre o setor de rua, o centro de compras e os supermercados.

As mudanças visam organizar o fluxo de consumidores no período de festividades. Enquanto o comércio de rua estende o horário nos dias que antecedem o Natal, o shopping local opera com janelas específicas de fechamento e reabertura.

Comércio de Rua

O funcionamento das lojas de rua seguirá o seguinte calendário:

22 de dezembro (segunda-feira): Das 9h às 22h

23 de dezembro (terça-feira): Das 9h às 22h.

24 de dezembro (Véspera de Natal): Das 9h às 18h.

25 de dezembro (Natal): Fechado.

26 de dezembro (sexta-feira): Reabertura a partir das 12h.

27 a 30 de dezembro (Das 9h às 22h)

31 de dezembro (Véspera de Ano Novo): Das 9h às 15h.

01 de janeiro (Ano Novo): Fechado.

02 de janeiro (sexta-feira): Lojas permanecem fechadas.

Shopping Piracicaba

O Shopping Piracicaba terá horários próprios para o período:

22 e 23 de dezembro: Das 10h às 23h.

24 de dezembro: Das 10h às 16h.

25 de dezembro: Fechado.

26 a 30 de dezembro: Horário normal, das 10h às 22h.

31 de dezembro: Das 10h às 16h.

01 de janeiro: Fechado.

Supermercados

Os estabelecimentos do setor supermercadista manterão o funcionamento regular durante a semana. A alteração ocorre apenas nas vésperas das datas festivas, dias 24 e 31 de dezembro, quando as unidades encerrarão o expediente às 19h.

