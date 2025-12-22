Os comércios de Piracicaba estabeleceram cronogramas especiais para o atendimento ao público nas semanas que compreendem o Natal e o Ano Novo, com variações entre o setor de rua, o centro de compras e os supermercados.

As mudanças visam organizar o fluxo de consumidores no período de festividades. Enquanto o comércio de rua estende o horário nos dias que antecedem o Natal, o shopping local opera com janelas específicas de fechamento e reabertura.

Comércio de Rua