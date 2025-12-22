Os comércios de Piracicaba estabeleceram cronogramas especiais para o atendimento ao público nas semanas que compreendem o Natal e o Ano Novo, com variações entre o setor de rua, o centro de compras e os supermercados.
As mudanças visam organizar o fluxo de consumidores no período de festividades. Enquanto o comércio de rua estende o horário nos dias que antecedem o Natal, o shopping local opera com janelas específicas de fechamento e reabertura.
Comércio de Rua
O funcionamento das lojas de rua seguirá o seguinte calendário:
22 de dezembro (segunda-feira): Das 9h às 22h
23 de dezembro (terça-feira): Das 9h às 22h.
24 de dezembro (Véspera de Natal): Das 9h às 18h.
25 de dezembro (Natal): Fechado.
26 de dezembro (sexta-feira): Reabertura a partir das 12h.
27 a 30 de dezembro (Das 9h às 22h)
31 de dezembro (Véspera de Ano Novo): Das 9h às 15h.
01 de janeiro (Ano Novo): Fechado.
02 de janeiro (sexta-feira): Lojas permanecem fechadas.
Shopping Piracicaba
O Shopping Piracicaba terá horários próprios para o período:
22 e 23 de dezembro: Das 10h às 23h.
24 de dezembro: Das 10h às 16h.
25 de dezembro: Fechado.
26 a 30 de dezembro: Horário normal, das 10h às 22h.
31 de dezembro: Das 10h às 16h.
01 de janeiro: Fechado.
Supermercados
Os estabelecimentos do setor supermercadista manterão o funcionamento regular durante a semana. A alteração ocorre apenas nas vésperas das datas festivas, dias 24 e 31 de dezembro, quando as unidades encerrarão o expediente às 19h.