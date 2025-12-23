O modelo será aplicado aos colaboradores das áreas operacionais. No varejo, a prática mais comum é a escala 6x1, com seis dias de trabalho e um de descanso.

A rede Savegnago de Supermercados iniciou as atividades de uma unidade em Indaiatuba, na região de Campinas, com a adoção da escala de trabalho 5x2. A medida faz parte de um projeto piloto implementado pela empresa.

Pela escala 5x2, os funcionários cumprem cinco dias de trabalho e dois dias de folga, que podem ocorrer de forma consecutiva ou alternada. A carga semanal permanece em 44 horas, conforme a legislação trabalhista.

Durante o período de teste, os colaboradores da unidade de Indaiatuba terão jornada diária de 8 horas e 48 minutos. No formato 6x1, a jornada diária é de 7 horas e 20 minutos.

Segundo o vice-presidente administrativo e financeiro do grupo, Beto Borsoni, a mudança altera a distribuição da jornada semanal sem modificar o total de horas trabalhadas, com dois dias de descanso na semana para os colaboradores.