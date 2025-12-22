A investigação sobre o incêndio que matou três pessoas da mesma família neste domingo (21), no Edifício Vila Serena, no Água Branca em Piracicaba, avança e reforça um ponto que tem chamado a atenção das autoridades. A velocidade com que o fogo se espalhou dentro do apartamento.

O incêndio foi tão intenso que nem mesmo o gato da família conseguiu escalar ou buscar uma rota de fuga, algo considerado incomum. Pelo porte e agilidade,os felinos tendem a encontrar saídas rápidas em situações de perigo.

As chamas e a fumaça tóxica tomaram o ambiente em questão de instantes, reduzindo drasticamente qualquer chance de sobrevivência dos membros da família e dos animais.