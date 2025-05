MC Ryan detona gramado do XV com Lamborghini em Piracicaba

A confusão foi grande na madrugada deste sábado (10) no Estádio Barão de Serra Negra, em Piracicaba. O funkeiro MC Ryan resolveu chegar com tudo para seu show, literalmente: entrou com uma Lamborghini, executou manobras no gramado e deixou um rastro de prejuízo no campo, que é patrimônio público e casa do XV de Piracicaba.

A cena absurda foi filmada e logo se espalhou nas redes, causando revolta. Parte do gramado ficou danificada com a passagem do carro de luxo. Mesmo assim, o evento seguiu normalmente, com casa cheia.

Depois do show, a Guarda Civil apareceu e levou o cantor até a delegacia. Ele foi preso e vai responder por dirigir sem habilitação, direção perigosa e dano ao patrimônio público.