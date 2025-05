Onça-parda é capturada na Rodovia Piracicaba-Rio Claro

Uma onça-parda foi localizada e capturada por equipes do Corpo de Bombeiros na manhã desta quinta-feira (15), no canteiro central da Rodovia Fausto Santomauro (SP-127), entre Piracicaba e Rio Claro.

De acordo com informações, motoristas avistaram o animal por volta das 7h15 e acionaram a emergência. Viaturas foram enviadas ao local, e a captura do felino foi realizada com sucesso.

Após ser contida com segurança, a onça foi encaminhada ao Zoológico Municipal, onde recebeu atendimento veterinário e permanece em observação. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre seu estado de saúde.