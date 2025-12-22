22 de dezembro de 2025
Novo Supermercado promete preço 30% menor a 35 km de Piracicaba

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 2 min
Foto: Freepik
Grupo Russo promete redução de despesas estruturais para oferecer preços até 30% menores que a média do mercado, em Americana-SP
Grupo Russo promete redução de despesas estruturais para oferecer preços até 30% menores que a média do mercado, em Americana-SP

A rede russa Vantajoso inaugurou sua primeira unidade brasileira em Americana-SP, cidade a 35km de Piracicaba, introduzindo um modelo de negócios baseado na redução de despesas estruturais para oferecer preços até 30% menores que a média do mercado.

Controlada pelo grupo Svetofor, a varejista utiliza o conceito de hard discount, que prioriza a economia direta ao consumidor através da simplificação do ambiente de compra. A unidade de Americana serve como projeto-piloto para uma expansão prevista de 50 lojas nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Características do modelo de operação

A estrutura das lojas difere dos supermercados tradicionais brasileiros por eliminar serviços e elementos decorativos.

As estratégias operacionais da unidade baseiam-se na simplificação logística e estrutural para reduzir custos. A logística de exposição utiliza o sistema de mercadorias mantidas diretamente em pallets ou em suas embalagens de transporte, o que elimina a necessidade de reposição manual em gôndolas. No que diz respeito aos recursos humanos, a rede opera com um quadro enxuto de funcionários e não disponibiliza o serviço de empacotadores.

Além disso, o ambiente de compras é caracterizado pela iluminação funcional e pela ausência de investimentos em comunicação visual complexa ou em setores de atendimento personalizado, como padarias e açougues.

A rede opera com uma variedade restrita de itens para aumentar o poder de barganha com fornecedores. Enquanto unidades convencionais trabalham com cerca de 20 mil produtos, a Vantajoso mantém entre 1.500 e 2.000 itens. Essa estratégia foca em:

  • Volume de compra: Negociação de grandes lotes de poucas marcas.
  • Marcas regionais: Priorização de rótulos de menor custo e marcas próprias.
  • Foco no essencial: Concentração em itens de mercearia seca, higiene e limpeza.
Impacto no mercado regional

A chegada da rede russa estabelece uma nova dinâmica de concorrência com grandes grupos do setor, como Carrefour e Assaí, além de mercados de vizinhança. O modelo visa atrair consumidores que priorizam o valor final da nota fiscal em detrimento da experiência de compra ou variedade de marcas.

A expansão da marca deve focar em cidades de médio porte e periferias de grandes centros urbanos, onde a demanda por itens da cesta básica com menores preços é mais acentuada. O sucesso do modelo no Brasil dependerá da aceitação do público à ausência de conveniências tradicionais do varejo nacional.

