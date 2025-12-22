A rede russa Vantajoso inaugurou sua primeira unidade brasileira em Americana-SP, cidade a 35km de Piracicaba, introduzindo um modelo de negócios baseado na redução de despesas estruturais para oferecer preços até 30% menores que a média do mercado.

Controlada pelo grupo Svetofor, a varejista utiliza o conceito de hard discount, que prioriza a economia direta ao consumidor através da simplificação do ambiente de compra. A unidade de Americana serve como projeto-piloto para uma expansão prevista de 50 lojas nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Características do modelo de operação