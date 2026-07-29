Poucas cidades do interior paulista ainda preservam, em seu centro histórico, o desenho urbano criado há quase 400 anos. Em Taubaté, algumas das primeiras ruas abertas durante a fundação da cidade continuam praticamente com o mesmo traçado do século 17, formando um verdadeiro roteiro pela história do Vale do Paraíba.

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As vias estreitas que ligam a Igreja Matriz, a Capela do Pilar e a Igreja do Rosário revelam o núcleo original da cidade e ajudam a contar como Taubaté se tornou um dos principais pontos de ocupação do interior paulista durante o período das bandeiras.