Durante os primeiros 250 anos de sua história, Taubaté cresceu de forma lenta e chegou a enfrentar o risco de permanecer uma pequena vila de passagem. Apesar da importância estratégica durante o ciclo do ouro em Minas Gerais, a riqueza gerada pelo metal precioso não permaneceu na cidade. O verdadeiro desenvolvimento econômico só viria décadas depois, impulsionado pela expansão da cultura do café no século 19.

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Essa é uma das conclusões da pesquisa desenvolvida pelos historiadores e pesquisadores Angelo Rubim e Pedro Rubim, responsáveis pelo Almanaque Urupês, que reúne documentos históricos e estudos sobre a formação de Taubaté e do Vale do Paraíba.