Muito antes da fundação de Taubaté, o Vale do Paraíba já era ocupado por povos indígenas. Eles viviam na região quando os primeiros colonizadores chegaram, mas, ao longo da ocupação portuguesa, grande parte dessa população foi morta, expulsa de seus territórios ou incorporada à sociedade colonial por meio da miscigenação e da aculturação.

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As conclusões fazem parte da pesquisa desenvolvida pelos historiadores e pesquisadores Pedro Rubim e Angelo Rubim, do Almanaque Urupês, que estudam documentos dos séculos 17 e 18 para reconstruir a história da formação de Taubaté.