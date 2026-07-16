Muito antes de consolidar sua vocação industrial e universitária, Taubaté viveu um dos períodos mais prósperos de sua história impulsionada pelo café. Após o enfraquecimento do ciclo do ouro, foi o chamado "ouro verde" que transformou a economia da cidade, fortaleceu uma poderosa elite agrária e colocou o município no centro das decisões que moldaram o desenvolvimento econômico do Brasil.

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Entre as décadas de 1830 e 1930, Taubaté tornou-se um dos principais polos produtores de café do Vale do Paraíba Paulista. A expansão das lavouras impulsionou a geração de riquezas, promoveu a construção de grandes fazendas, estimulou obras de infraestrutura e consolidou famílias que exerceram forte influência política durante o período imperial e os primeiros anos da República.