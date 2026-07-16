Muito antes de consolidar sua vocação industrial e universitária, Taubaté viveu um dos períodos mais prósperos de sua história impulsionada pelo café. Após o enfraquecimento do ciclo do ouro, foi o chamado "ouro verde" que transformou a economia da cidade, fortaleceu uma poderosa elite agrária e colocou o município no centro das decisões que moldaram o desenvolvimento econômico do Brasil.
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Entre as décadas de 1830 e 1930, Taubaté tornou-se um dos principais polos produtores de café do Vale do Paraíba Paulista. A expansão das lavouras impulsionou a geração de riquezas, promoveu a construção de grandes fazendas, estimulou obras de infraestrutura e consolidou famílias que exerceram forte influência política durante o período imperial e os primeiros anos da República.
De acordo com pesquisas dos historiadores Angelo Rubim e Pedro Rubim, do Almanaque Urupês, o café foi o grande motor do desenvolvimento econômico de Taubaté após a fase da mineração.
Embora a produção agrícola inicialmente fosse diversificada, com chácaras cultivando cana-de-açúcar, alimentos e pequenas plantações de café, a crescente demanda internacional, impulsionada pela industrialização europeia, transformou o grão na principal atividade econômica da região.
A riqueza produzida pelas lavouras permitiu o surgimento de grandes proprietários rurais e comerciantes que ampliaram seus patrimônios e exerceram influência sobre a política e a economia.
Entre esses personagens históricos está Francisco Alves Monteiro, apontado pelos pesquisadores como um dos maiores empresários da época. Além de acumular fortuna, participou da abertura de estradas e da expansão da infraestrutura regional, contribuindo para a integração econômica entre o Vale do Paraíba e Minas Gerais.
O ciclo cafeeiro também deixou marcas permanentes na paisagem urbana de Taubaté. Casarões, fazendas históricas e construções preservadas até hoje testemunham a riqueza gerada pelo café. Um dos principais exemplos é o Solar da Viscondessa de Tremembé, símbolo da prosperidade vivida pelo município durante o século 19.
Essa reportagem integra o projeto especial Taubaté#400, desenvolvido por OVALE, com apoio institucional da Prefeitura de Taubaté, Unitau (Universidade de Taubaté) e Creci (Conselho Regional de Corretores de Imóveis). Veja a apresentação do projeto nesse link.
Convênio de Taubaté coloca a cidade na história nacional
Se a produção de café transformou a economia local, foi um acordo firmado em Taubaté que eternizou o nome da cidade na história do Brasil.
Em 1906, representantes de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro reuniram-se no município para assinar o histórico Convênio de Taubaté. O objetivo era enfrentar a crise provocada pelo excesso de produção de café, que derrubava os preços do produto no mercado internacional.
O acordo estabeleceu uma política inédita de valorização do café. Pelo modelo adotado, o governo passaria a comprar o excedente da produção para evitar a queda dos preços, financiando os estoques por meio de empréstimos externos e da cobrança de impostos sobre as exportações.
A iniciativa foi posteriormente aprovada pelo Congresso Nacional e transformada no Decreto nº 1.489, de 6 de agosto de 1906, tornando-se um marco da intervenção do Estado na economia brasileira.
O Convênio de Taubaté é considerado por historiadores uma das mais importantes políticas econômicas da Primeira República. Seus efeitos ultrapassaram as fronteiras do Vale do Paraíba, influenciando diretamente a comercialização do café brasileiro durante décadas e consolidando o produto como principal riqueza nacional no início do século 20.
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Declínio das lavouras e a transformação da cidade
Apesar da prosperidade, o modelo de produção adotado apresentava limitações. O cultivo intensivo provocou o esgotamento dos solos, enquanto novas áreas férteis passaram a ser exploradas no oeste paulista, onde o café encontrou melhores condições para expansão.
Com a migração da produção, Taubaté perdeu protagonismo no setor cafeeiro ao longo da primeira metade do século 20. A economia local precisou se reinventar, abrindo espaço para o crescimento da indústria, do comércio e dos serviços, características que definem o município atualmente.
Ainda assim, o legado do café permanece vivo na memória da cidade. Além do patrimônio arquitetônico, eventos culturais, roteiros históricos e pesquisas acadêmicas preservam a importância desse período, lembrando que foi justamente em Taubaté que nasceu uma das políticas públicas mais influentes da história econômica brasileira.
Mais de um século depois, o nome da cidade continua associado ao Convênio de Taubaté, símbolo de uma época em que o Vale do Paraíba era o coração da economia cafeeira nacional e responsável por impulsionar o desenvolvimento do Brasil.
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