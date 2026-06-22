Muito antes de se consolidar como um dos principais polos urbanos do Vale do Paraíba, Taubaté já escrevia parte da história da música brasileira. A cidade preserva um dos mais antigos registros musicais do país: os Motetos de Taubaté, conjunto de oito composições sacras do século 18 que representa um valioso testemunho da cultura e da religiosidade no período colonial.

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Os manuscritos foram localizados pelo musicólogo Régis Duprat durante suas pesquisas e receberam o nome de Motetos de Taubaté justamente por terem sido encontrados na cidade.