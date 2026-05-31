31 de maio de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CRIME BÁRBARO

Pai mata filho a tiros e deixa nora ferida, diz polícia

Por Da redação | Bahia
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução

Um crime familiar de extrema violência abalou a cidade de Paripiranga, no nordeste da Bahia, na manhã deste sábado (30). Um homem conhecido como Zé do Norte foi preso em flagrante após atirar contra o próprio filho e contra a nora dentro da residência da família.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo informações preliminares, o filho, identificado como David, estava dormindo quando foi surpreendido pelos disparos. Ele sofreu ferimentos graves e morreu ainda no local.

A esposa de David também foi atingida pelos tiros. Ela recebeu atendimento médico e foi encaminhada a uma unidade hospitalar da região, onde permanece internada sob cuidados médicos e em estado de choque devido à violência da ocorrência.

Nora conseguiu impedir nova tragédia

De acordo com relatos iniciais, após ser baleada, a mulher conseguiu reagir e retirar a arma das mãos do agressor. A ação teria impedido que novos disparos fossem efetuados e evitado consequências ainda mais graves dentro da residência.

As circunstâncias exatas da ocorrência ainda serão esclarecidas durante a investigação conduzida pela Polícia Civil.

Suspeito foi preso em flagrante

Após o crime, equipes policiais foram acionadas e realizaram a prisão de Zé do Norte em flagrante.

Ele foi conduzido para uma unidade policial, onde permaneceu à disposição da Justiça. Até o momento, as autoridades não divulgaram qual teria sido a motivação para o ataque.

Cidade ficou abalada com o crime

A morte de David e os ferimentos sofridos pela esposa causaram forte comoção entre familiares, amigos e moradores de Paripiranga. Nas redes sociais, moradores manifestaram tristeza e indignação diante da violência ocorrida dentro do ambiente familiar.

A Polícia Civil segue investigando o caso e trabalha para esclarecer a dinâmica dos fatos, além de identificar o que motivou o suspeito a atirar contra o filho e a nora. O estado de saúde da mulher não havia sido atualizado oficialmente até a publicação desta reportagem.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários