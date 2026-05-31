Um crime familiar de extrema violência abalou a cidade de Paripiranga, no nordeste da Bahia, na manhã deste sábado (30). Um homem conhecido como Zé do Norte foi preso em flagrante após atirar contra o próprio filho e contra a nora dentro da residência da família.
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Segundo informações preliminares, o filho, identificado como David, estava dormindo quando foi surpreendido pelos disparos. Ele sofreu ferimentos graves e morreu ainda no local.
A esposa de David também foi atingida pelos tiros. Ela recebeu atendimento médico e foi encaminhada a uma unidade hospitalar da região, onde permanece internada sob cuidados médicos e em estado de choque devido à violência da ocorrência.
Nora conseguiu impedir nova tragédia
De acordo com relatos iniciais, após ser baleada, a mulher conseguiu reagir e retirar a arma das mãos do agressor. A ação teria impedido que novos disparos fossem efetuados e evitado consequências ainda mais graves dentro da residência.
As circunstâncias exatas da ocorrência ainda serão esclarecidas durante a investigação conduzida pela Polícia Civil.
Suspeito foi preso em flagrante
Após o crime, equipes policiais foram acionadas e realizaram a prisão de Zé do Norte em flagrante.
Ele foi conduzido para uma unidade policial, onde permaneceu à disposição da Justiça. Até o momento, as autoridades não divulgaram qual teria sido a motivação para o ataque.
Cidade ficou abalada com o crime
A morte de David e os ferimentos sofridos pela esposa causaram forte comoção entre familiares, amigos e moradores de Paripiranga. Nas redes sociais, moradores manifestaram tristeza e indignação diante da violência ocorrida dentro do ambiente familiar.
A Polícia Civil segue investigando o caso e trabalha para esclarecer a dinâmica dos fatos, além de identificar o que motivou o suspeito a atirar contra o filho e a nora. O estado de saúde da mulher não havia sido atualizado oficialmente até a publicação desta reportagem.