Um crime familiar de extrema violência abalou a cidade de Paripiranga, no nordeste da Bahia, na manhã deste sábado (30). Um homem conhecido como Zé do Norte foi preso em flagrante após atirar contra o próprio filho e contra a nora dentro da residência da família.

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Segundo informações preliminares, o filho, identificado como David, estava dormindo quando foi surpreendido pelos disparos. Ele sofreu ferimentos graves e morreu ainda no local.