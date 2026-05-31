31 de maio de 2026
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VEJA O VÍDEO

VÍDEO: Personal morre após tentar escapar do marido da amante

Por Da redação | Mundo
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução

Vídeo que circula nas redes sociais mostra os momentos que antecederam a queda fatal de um personal trainer em Singapura.

VEJA O VÍDEO 


Segundo a imprensa local, ele teria tentado se esconder do lado de fora de um apartamento ao ser surpreendido pela chegada do marido de uma mulher casada.

Um caso ocorrido em Singapura ganhou repercussão internacional após imagens mostrarem os momentos que antecederam a morte de um personal trainer que caiu de um prédio residencial.

De acordo com informações divulgadas por veículos locais e compartilhadas nas redes sociais, a vítima foi identificada como Huang Mao. Ele estaria dentro do apartamento de uma mulher casada quando o marido dela retornou para casa antes do previsto.

Segundo os relatos, na tentativa de evitar ser visto, o personal trainer decidiu sair pela parte externa do imóvel e se pendurar do lado de fora do edifício.

Queda aconteceu durante tentativa de esconderijo

Ainda conforme as informações divulgadas pela imprensa local, Huang Mao teria perdido o equilíbrio enquanto tentava permanecer do lado de fora do apartamento.

A queda ocorreu de uma grande altura e mobilizou equipes de emergência, que foram acionadas rapidamente.

Apesar do socorro, o personal trainer não resistiu aos ferimentos provocados pelo impacto.

Vídeo repercute nas redes sociais

Imagens do caso passaram a circular nas redes sociais e rapidamente ganharam repercussão em diversos países.

O vídeo mostra os momentos que antecedem o acidente e gerou milhares de comentários na internet.

As circunstâncias da ocorrência seguem repercutindo internacionalmente. Até o momento, as informações divulgadas pela imprensa local apontam que a tentativa de se esconder do lado de fora do apartamento teria sido determinante para a queda fatal.

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