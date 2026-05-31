Segundo a imprensa local, ele teria tentado se esconder do lado de fora de um apartamento ao ser surpreendido pela chegada do marido de uma mulher casada.

Vídeo que circula nas redes sociais mostra os momentos que antecederam a queda fatal de um personal trainer em Singapura.

Um caso ocorrido em Singapura ganhou repercussão internacional após imagens mostrarem os momentos que antecederam a morte de um personal trainer que caiu de um prédio residencial.

De acordo com informações divulgadas por veículos locais e compartilhadas nas redes sociais, a vítima foi identificada como Huang Mao. Ele estaria dentro do apartamento de uma mulher casada quando o marido dela retornou para casa antes do previsto.

Segundo os relatos, na tentativa de evitar ser visto, o personal trainer decidiu sair pela parte externa do imóvel e se pendurar do lado de fora do edifício.

Queda aconteceu durante tentativa de esconderijo