Está prevista para começar nessa terça-feira (2) a greve dos servidores municipais de Taubaté. O sindicato da categoria deve promover dois atos: um às 7h, na porta da Prefeitura, e outro às 16h, na Câmara, durante a sessão ordinária.

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O início da greve foi aprovado em assembleia realizada na última quinta-feira (28). Os servidores já estavam em estado de greve desde o último dia 15, após duas reuniões entre sindicato e Prefeitura terminarem sem acordo, nos dias 15 e 22.