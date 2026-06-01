O corpo de um homem foi encontrado no quintal de uma residência na rua José Ângelo Victal, no bairro Belém, em Taubaté. A Polícia Militar foi acionada após testemunhas relatarem o encontro do cadáver na manhã de domingo (31). O corpo ainda não foi identificado.

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O morador do imóvel prestou depoimento no plantão policial e informou que trabalha no período noturno, tendo retornado para sua casa às 4h sem notar nenhuma anormalidade.