O corpo de um homem foi encontrado no quintal de uma residência na rua José Ângelo Victal, no bairro Belém, em Taubaté. A Polícia Militar foi acionada após testemunhas relatarem o encontro do cadáver na manhã de domingo (31). O corpo ainda não foi identificado.
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O morador do imóvel prestou depoimento no plantão policial e informou que trabalha no período noturno, tendo retornado para sua casa às 4h sem notar nenhuma anormalidade.
Por volta das 8h, no entanto, ele foi chamado insistentemente por um vizinho que, diante do mau cheiro, olhou pelo muro e viu um corpo caído no quintal da residência, nos fundos do terreno.
A localização é uma área de difícil acesso, com mato alto, divisa para um barranco e um ponto comumente utilizado como rota de fuga. O morador afirmou não conhecer a vítima, não saber como o homem entrou no local e ressaltou que acionou a polícia imediatamente, sem tocar no cadáver.
A área foi cercada para perícia técnica e o caso segue sob investigação para determinar a identidade da vítima e as circunstâncias da morte.