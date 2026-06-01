As buscas pelo jovem Dheorge Pereira Bernardino, de 26 anos, ganharam contornos dramáticos e de forte indignação nesta segunda-feira (1º).
Após a notícia de que um corpo foi encontrado nas proximidades da Ilha de Búzios, em Ilhabela, a irmã do rapaz usou as redes sociais para fazer um forte desabafo e acusar pessoas que estavam com ele no dia do acidente.
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"Aos 'amigos' que estavam na lancha e deixaram meu irmão para trás: a atitude de vocês mostrou quem vocês são de verdade. Enquanto o Dheorge precisava de socorro, vocês viraram as costas, sumiram e não tiveram a decência de dar uma única palavra de apoio para a nossa família", escreveu Lorrane Pereira.
Ela completou o texto diferenciando os falsos colegas de quem realmente se importou: "Apenas UM amigo de verdade ficou e está lá até hoje ajudando nas buscas. Esse sim conhecia o significado de lealdade. Quanto a vocês, que abandonaram o meu irmão à própria sorte quando ele mais precisou, a vida, mais cedo ou mais tarde, vai cobrar de cada um".
Pedido de cautela, silêncio e proteção aos pais
Apesar do desabafo revoltado, a irmã reforçou que ainda não existe confirmação oficial sobre a identidade da vítima localizada. Ela fez um apelo público para que moradores, amigos e internautas evitem boatos e especulações enquanto as autoridades realizam os exames periciais.
"Peço a todos os amigos e moradores da cidade que, por favor, se unam a nós em respeito e silêncio neste momento. Como ainda não há uma confirmação oficial, estamos resguardando a nossa família", afirmou.
Houve também um pedido explícito de blindagem aos pais de Dheorge, que estão psicologicamente fragilizados.
"Meus pais estão sem celular e não sabem da situação atual, então peço do fundo do coração que ninguém vá procurá-los ou comentar nada com eles por enquanto. Deixem que nós, como família, cuidemos disso no tempo certo. Se puderem nos ajudar, que seja através de orações."
Onde o corpo foi localizado no Litoral Norte?
O corpo foi avistado e recolhido na tarde desta segunda-feira em uma área muito próxima à Ilha de Búzios, ponto exato onde as equipes de resgate concentravam os trabalhos nos últimos dias. Foi nessa mesma região marítima que a Marinha encontrou o colete salva-vidas de Dheorge na semana passada.
As autoridades portuárias e a Polícia Científica trabalham nos procedimentos necessários para a identificação oficial do cadáver.
Oito dias de buscas e repercussão nacional
A mobilização para encontrar o jovem já completou oito dias. Dheorge desapareceu no último domingo (24), após sair para um passeio de moto aquática na região da Praia da Ponta das Canas, em Ilhabela.
Uma megaoperação foi montada no Litoral Norte, envolvendo o GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo), a Marinha do Brasil, a FAB (Força Aérea Brasileira) e o Comando de Aviação da Polícia Militar. Devido à complexidade e às correntes marítimas, os trabalhos de busca por mar e ar chegaram a ser prorrogados no final de semana.
Bruna foi encontrada com vida
O caso tomou os noticiários de todo o país após o milagroso resgate de Bruna Damaris Sant'anna da Silva, de 26 anos, que estava na garupa da mesma moto aquática. Pescadores a encontraram viva após ela passar cerca de 42 horas à deriva em mar aberto.
Em depoimento após receber alta hospitalar, Bruna relatou que o veículo sofreu uma pane mecânica e foi arrastado pela força da água. Ela garantiu ter ficado ao lado de Dheorge na maior parte do tempo e desmentiu boatos de que ele teria tirado o colete por vontade própria antes de sumir.