As buscas pelo jovem Dheorge Pereira Bernardino, de 26 anos, ganharam contornos dramáticos e de forte indignação nesta segunda-feira (1º).

Após a notícia de que um corpo foi encontrado nas proximidades da Ilha de Búzios, em Ilhabela, a irmã do rapaz usou as redes sociais para fazer um forte desabafo e acusar pessoas que estavam com ele no dia do acidente.

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