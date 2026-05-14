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Muito antes da famosa Estrada Real ganhar os livros de História, Taubaté já ocupava um papel decisivo na descoberta do ouro brasileiro e na transformação econômica do país.

Pesquisas realizadas nas últimas décadas revelaram que o Vale do Paraíba abrigava um caminho mais antigo que a rota oficial da Coroa Portuguesa — uma trilha aberta ainda no século 16 e usada para transportar ouro de Minas Gerais até Paraty, no litoral fluminense, de onde seguia em navios rumo a Portugal.

A descoberta do chamado Caminho do Ouro Paulista colocou Taubaté novamente no centro da História do Brasil e reacendeu debates sobre o protagonismo da cidade no ciclo do ouro, um dos períodos mais importantes da formação econômica do país.

Essa reportagem integra o projeto especial Taubaté#400, desenvolvido por OVALE, com apoio institucional da Prefeitura de Taubaté. Veja a apresentação do projeto nesse link.