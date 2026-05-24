Um homem de 47 anos morreu após passar mal em um ponto de ônibus na avenida Deputado Benedito Matarazzo, no Jardim Aquarius, região oeste de São José dos Campos, na manhã deste domingo (24).

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O caso ocorreu em um ponto de ônibus em frente a um supermercado atacadista, por volta das 8h. Segundo informações, a vítima tentou embarcar no coletivo quando passou mal, caiu e bateu a cabeça no chão. Na sequência, o homem sofreu uma convulsão.