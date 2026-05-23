O motociclista que morreu em um grave acidente no Anel Viário de São José dos Campos, na madrugada deste sábado (23), foi identificado como Carlos Gustavo Souza, de 25 anos. A tragédia aconteceu próximo ao viaduto José Paula da Silva, no trecho que liga a região central ao entorno da Vila Betânia.

A identificação oficial atualiza o caso e gera forte comoção entre familiares, amigos e moradores da RMVale.

O que diz o Boletim de Ocorrência

O caso foi registrado no plantão da Polícia Judiciária como morte suspeita e acidental. De acordo com o documento policial, a Polícia Militar foi acionada e encontrou o jovem caído no solo em estado grave. A moto dele estava caída a alguns metros de distância.