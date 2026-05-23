O motociclista que morreu em um grave acidente no Anel Viário de São José dos Campos, na madrugada deste sábado (23), foi identificado como Carlos Gustavo Souza, de 25 anos. A tragédia aconteceu próximo ao viaduto José Paula da Silva, no trecho que liga a região central ao entorno da Vila Betânia.
A identificação oficial atualiza o caso e gera forte comoção entre familiares, amigos e moradores da RMVale.
O que diz o Boletim de Ocorrência
O caso foi registrado no plantão da Polícia Judiciária como morte suspeita e acidental. De acordo com o documento policial, a Polícia Militar foi acionada e encontrou o jovem caído no solo em estado grave. A moto dele estava caída a alguns metros de distância.
A motocicleta de Carlos Gustavo era uma Honda/CG 160 Fan preta, ano 2020. Após os trabalhos da perícia no local, o veículo foi liberado e entregue diretamente aos familiares do jovem.
Atendimento e perícia no local
Pessoas que passavam pelas imediações logo após o acidente tentaram prestar os primeiros socorros e acionaram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Infelizmente, assim que a equipe médica chegou ao local, só pôde constatar o óbito de Carlos Gustavo devido à gravidade das lesões.
O Instituto de Criminalística realizou os trabalhos técnicos na pista, e a Polícia Civil colheu registros audiovisuais para ajudar a entender o que aconteceu. O corpo do jovem foi removido pelo IML (Instituto Médico Legal) para a realização de exames que vão apontar a causa exata da morte.
Investigação e impacto no trânsito
A dinâmica exata da tragédia ainda é um mistério. O boletim de ocorrência não detalha se o jovem colidiu contra outro veículo, se sofreu uma queda sozinho ou se bateu contra algum obstáculo. A investigação agora vai analisar:
- As marcas de frenagem na via;
- A posição em que a motocicleta foi encontrada;
- Imagens de câmeras de segurança da região.
Por conta do acidente, o trânsito no Anel Viário precisou ser interditado nas primeiras horas da manhã.
Segundo a Prefeitura de São José dos Campos, os agentes de Mobilidade Urbana foram acionados por volta das 5h20 para isolar a área. A via foi totalmente liberada após o término dos trabalhos periciais.
O caso foi encaminhado para a delegacia da área, que ficará responsável por conduzir os próximos passos da apuração policial.