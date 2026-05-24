Em uma força-tarefa mobilizada por denúncias da população, a Prefeitura de São José dos Campos concluiu a limpeza de um imóvel em situação de abandono na Vila São Pedro. O mato alto, que impedia totalmente a visibilidade da casa, que fica abaixo do nível da rua, foi retirado nesta sexta-feira (22) após autorização judicial.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Foram necessários oito caminhões para levar o lixo e a vegetação ao aterro sanitário. Por questões de segurança estrutural, a Defesa Civil interditou o local logo após os trabalhos.
Ação integrada e amparo social
O caso mobilizou mais de 20 profissionais em ação conjunta. Participaram equipes de fiscalização, manutenção, apoio social, mobilidade, vigilância sanitária e a colaboração da GCM (Guarda Civil Municipal).
O proprietário do imóvel, um idoso que acumulava objetos no local, recebeu atendimento da equipe de apoio social e foi encaminhado a um abrigo municipal.
Limpeza
Esta já é a sexta ação de limpeza compulsória realizada pela administração municipal em 2026. O cronograma prevê novas intervenções para as próximas semanas.
Como denunciar
A Prefeitura reforça a importância da colaboração dos cidadãos. Caso identifique terrenos ou imóveis com mato alto, acúmulo de lixo ou focos de insalubridade, a denúncia deve ser registrada oficialmente pela Central 156, disponível por telefone, site ou aplicativo.