Em uma força-tarefa mobilizada por denúncias da população, a Prefeitura de São José dos Campos concluiu a limpeza de um imóvel em situação de abandono na Vila São Pedro. O mato alto, que impedia totalmente a visibilidade da casa, que fica abaixo do nível da rua, foi retirado nesta sexta-feira (22) após autorização judicial.

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Foram necessários oito caminhões para levar o lixo e a vegetação ao aterro sanitário. Por questões de segurança estrutural, a Defesa Civil interditou o local logo após os trabalhos.

Ação integrada e amparo social