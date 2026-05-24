Um homem jogou querosene e ateou fogo em uma mulher em São José dos Campos, dentro de uma casa no bairro Santa Cecília 2, nesse sábado (23), segundo boletim de ocorrência registrado na DDM (Delegacia de Defesa da Mulher). O caso terminou com o suspeito preso em flagrante e uma criança retirada do imóvel pela PM (Polícia Militar).

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O boletim foi registrado como violência doméstica, descumprimento de medida protetiva de urgência, lesão corporal contra mulher e ameaça. A ocorrência foi comunicada à Polícia Civil às 16h40 e lavrada na DDM de São José dos Campos.