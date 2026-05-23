O tempo segue instável em grande parte do estado de São Paulo entre a noite deste sábado (23) e a madrugada de domingo (24), segundo previsão meteorológica da Defesa Civil Estadual.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A atuação de um cavado atmosférico, combinada com um sistema de baixa pressão no oceano, mantém condições favoráveis para pancadas de chuva isoladas em várias regiões paulistas.