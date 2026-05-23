O tempo segue instável em grande parte do estado de São Paulo entre a noite deste sábado (23) e a madrugada de domingo (24), segundo previsão meteorológica da Defesa Civil Estadual.
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A atuação de um cavado atmosférico, combinada com um sistema de baixa pressão no oceano, mantém condições favoráveis para pancadas de chuva isoladas em várias regiões paulistas.
De acordo com os meteorologistas, as chuvas devem ocorrer com intensidade entre fraca e moderada, podendo ser acompanhadas por raios e ventos ocasionais, principalmente nas regiões centro, leste e sul do estado. O cenário exige atenção de motoristas e moradores de áreas vulneráveis, especialmente durante a madrugada.
Além da chuva, as temperaturas entram em declínio nas próximas horas devido ao resfriamento noturno. A previsão também indica formação de densos nevoeiros em áreas da faixa central e leste paulista, no Vale do Paraíba, fenômeno que pode reduzir significativamente a visibilidade nas estradas durante o início da manhã de domingo.
Acumulados de chuva em SP
Os maiores acumulados de chuva registrados nas últimas 24 horas ocorreram em cidades do interior paulista. Segundo dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) e do Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), Jaú liderou o ranking com 78 milímetros de chuva no bairro Jardim Sanzovo.
Em seguida aparece Marília, com 76 milímetros registrados na avenida Carlos Artencio. No litoral Norte, Ilhabela teve acumulado de 33 milímetros no bairro São Pedro.
A previsão é de que o tempo continue instável ao longo do fim de semana, mantendo o alerta para temporais isolados em diferentes regiões do estado.