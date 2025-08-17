Sarah foi enforcada até a morte após relação sexual, diz matador

Sarah Picolotto dos Santos Grego, de 20 anos, foi enforcada até a morte após uma relação sexual e depois foi arrastada até uma área de mata, perto de uma cachoeira em Ubatuba, onde o seu corpo foi enterrado, sendo coberto por folhas. Antes da morte, a vítima teria sofrido um estupro coletivo.

É o que diz Alessandro Neves Santos Ferreira, de 24 anos, jovem que confessou o crime à polícia e indicou a localização do corpo, encontrado nesta última sexta-feira (15). Ele, que foi solto pela Justiça, disse que "estava sob efeito de drogas e álcool".

O pai de Sarah, que é pastor em Jundiaí, onde a jovem morava, se revoltou com a liberação de Alessandro. "É um absurdo", afirmou.