Sarah foi enforcada até a morte após relação sexual, diz matador

Sarah Picolotto dos Santos Grego, de 20 anos, foi enforcada até a morte após uma relação sexual e depois foi arrastada até uma área de mata, perto de uma cachoeira em Ubatuba, onde o seu corpo foi enterrado, sendo coberto por folhas. Antes da morte, a vítima teria sofrido um estupro coletivo.
É o que diz Alessandro Neves Santos Ferreira, de 24 anos, jovem que confessou o crime à polícia e indicou a localização do corpo, encontrado nesta última sexta-feira (15). Ele, que foi solto pela Justiça, disse que "estava sob efeito de drogas e álcool".
O pai de Sarah, que é pastor em Jundiaí, onde a jovem morava, se revoltou com a liberação de Alessandro. "É um absurdo", afirmou.
As roupas e o celular de Sarah, de acordo com Alessandro, foram jogados em um rio.
Segundo o depoimento, Sarah estava em uma adega no bairro Rio Escuro na noite de domingo (10), quando, segundo Alessandro, era a única mulher no local. Ele disse que cinco homens abusaram da vítima, que foi obrigada a manter relações sexuais com todos.
Questionado se o ato foi consensual, o suspeito respondeu que “nada foi voluntário”. A polícia informou que há imagens que registram parte do crime.
Depois do estupro coletivo, Alessandro relatou que levou Sarah até sua casa. Lá, após usarem drogas e álcool, os dois teriam discutido, e ele a enforcou e a matou. Em seguida, arrastou o corpo até a mata e o enterrou próximo a uma cachoeira.
Corpo encontrado e indignação
Sarah, filha de um pastor de Jundiaí, estava desaparecida desde o dia 9 de agosto. Após a confissão de Alessandro, o corpo foi localizado na sexta-feira (15) em uma região de difícil acesso no bairro Rio Escuro.
Mesmo após ter confessado o crime, o jovem foi solto por determinação da Justiça. A decisão causou revolta na família e indignação nas redes sociais.
O corpo de Sarah Picolotto foi enterrado na manhã deste domingo (17) no Memorial Parque da Paz, em Jundiaí.