Foi enterrado neste sábado (13), em Itaquaquecetuba (SP), o corpo de Ricardo Gimenes Rabelo, 46 anos, que pulou do 13º andar de um prédio após esfaquear a mãe. O caso aconteceu num apartamento na região central de São José, na tarde desta sexta-feira (12).

Ricardo morreu na queda e a mãe dele, Marilene Gimenes Peres, de 67 anos, foi socorrida e internada no Hospital Municipal de São José, na Vila Industrial, onde ela passou por cirurgia de emergência. O estado de saúde era considerado crítico e ela seguia internada na unidade.