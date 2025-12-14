15 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ACIDENTE EM SÃO JOSÉ

URGENTE: Bombeiro e mulher morrem em acidente na Carvalho Pinto

Por Jesse Nascimento | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Vale 360 News
Local do acidente na rodovia Carvalho Pinto, em São José
Local do acidente na rodovia Carvalho Pinto, em São José

Um bombeiro e sua mulher morreram em acidente na rodovia Carvalho Pinto, em São José dos Campos, na manhã deste domingo (14). O acidente aconteceu na altura do km 102, na pista sentido São Paulo, por volta de 9h30.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O nome do bombeiro de 26 anos não foi divulgado. Também com 26 anos, a mulher que estava com ele no carro, um Gol Branco, não resistiu e morreu. Um Ford Ka e um guincho também estiveram envolvidos no acidente.

De acordo com informações apuradas pela reportagem, o Ford Ka era pilotado por uma mulher e seguia no sentido Taubaté. O carro atravessou a pista e colidiu com a lateral do Gol, no qual estava o casal.

Com o impacto do acidente, o Gol que estava imediatamente à frente do guincho rodou na pista e foi atingido em cheio pelo guincho. Com o impacto, o casal do Gol morreu na hora. O motorista do guincho, de 61 anos, teve ferimentos leves.

A mulher que dirigia o Ka caiu na ribanceira e precisou ser socorrida em estado grave ao Hospital Municipal de São José, na Vila Industrial, pelo helicóptero Águia da Polícia Militar.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários