Um bombeiro e sua mulher morreram em acidente na rodovia Carvalho Pinto, em São José dos Campos, na manhã deste domingo (14). O acidente aconteceu na altura do km 102, na pista sentido São Paulo, por volta de 9h30.
O nome do bombeiro de 26 anos não foi divulgado. Também com 26 anos, a mulher que estava com ele no carro, um Gol Branco, não resistiu e morreu. Um Ford Ka e um guincho também estiveram envolvidos no acidente.
De acordo com informações apuradas pela reportagem, o Ford Ka era pilotado por uma mulher e seguia no sentido Taubaté. O carro atravessou a pista e colidiu com a lateral do Gol, no qual estava o casal.
Com o impacto do acidente, o Gol que estava imediatamente à frente do guincho rodou na pista e foi atingido em cheio pelo guincho. Com o impacto, o casal do Gol morreu na hora. O motorista do guincho, de 61 anos, teve ferimentos leves.
A mulher que dirigia o Ka caiu na ribanceira e precisou ser socorrida em estado grave ao Hospital Municipal de São José, na Vila Industrial, pelo helicóptero Águia da Polícia Militar.