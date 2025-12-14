Um bombeiro e sua mulher morreram em acidente na rodovia Carvalho Pinto, em São José dos Campos, na manhã deste domingo (14). O acidente aconteceu na altura do km 102, na pista sentido São Paulo, por volta de 9h30.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O nome do bombeiro de 26 anos não foi divulgado. Também com 26 anos, a mulher que estava com ele no carro, um Gol Branco, não resistiu e morreu. Um Ford Ka e um guincho também estiveram envolvidos no acidente.