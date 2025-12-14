Um jovem de 22 anos foi morto a tiros na avenida Itália, no bairro Independência, em Taubaté, na madrugada deste domingo (14). Um homem de 20 anos foi preso em flagrante suspeito de ter cometido o crime. Um adolescente de 17 anos também foi apreendido.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi chamada e encontrou o corpo do jovem na localidade. A morte foi confirmada pela equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). O crime teria ocorrido após uma discussão entre a vítima e os suspeitos.