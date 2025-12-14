Um jovem de 22 anos foi morto a tiros na avenida Itália, no bairro Independência, em Taubaté, na madrugada deste domingo (14). Um homem de 20 anos foi preso em flagrante suspeito de ter cometido o crime. Um adolescente de 17 anos também foi apreendido.
De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi chamada e encontrou o corpo do jovem na localidade. A morte foi confirmada pela equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). O crime teria ocorrido após uma discussão entre a vítima e os suspeitos.
Testemunhas relataram que ouviram entre quatro e cinco disparos. Os suspeitos também foram vistos fugindo do local do crime. Um dos envolvidos estava portando um revólver calibre 38, com a numeração suprimida, que foi apreendido.
Após os disparos, o homem e o adolescente foram perseguidos e detidos nas proximidades do local do crime, por um policial militar e um policial penal que estavam de folga.
O homem foi preso em flagrante por homicídio qualificado e encaminhado ao sistema prisional. O adolescente foi apreendido por ato infracional análogo ao mesmo crime e levado a uma unidade da Fundação Casa. O caso segue em investigação.