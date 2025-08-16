Sarah foi morta após ter sido estuprada por 5 homens na região

Um crime bárbaro. Sarah Picolotto dos Santos Grego, de 20 anos, foi brutalmente assassinada após ter sido estuprada por cinco homens em uma adega de Ubatuba. A violência teria sido filmada pelos agressores.

A afirmação consta no depoimento de Alessandro Neves Santos Ferreira, de 24 anos, que confessou ter matado a jovem e indicou à polícia a localização do corpo, nesta última sexta-feira (15). A informação sobre o estupro coletivo foi divulgada em primeira mão por OVALE.

Sarah, que era filha de um pastor de Jundiaí e passava uns dias em Ubatuba, foi achada morta perto de uma cachoeira no bairro Rio Escuro. Por determinação da Justiça, mesmo após ter confessado o crime, Alessandro foi solto nesta última sexta-feira. O Ministério Público vai recorrer da decisão.