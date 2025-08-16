Sem velório, o adeus a Sarah; ela foi morta após estupro coletivo

Brutalmente assassinada na RMVale, a jovem Sarah Picolotto dos Santos Grego, de 20 anos, será sepultada às 10h deste domingo (17) no Memorial Parque da Paz, em Jundiaí. O enterro acontecerá sem velório, em meio a um clima de profunda comoção, revolta e indignação.
A morte brutal da jovem, que foi assassinada após ser vítima de um estupro coletivo em Ubatuba, causou grande comoção em sua cidade natal e em todo o país.
O pai de Sarah, o pastor Leonardo Santos, publicou neste sábado (16) uma homenagem emocionante nas redes sociais. “Te amaremos até a eternidade”, escreveu ele. Na imagem, a família afirmou que sentirá “eternamente a falta” da jovem.
“Guardaremos para sempre em nós o amor e as memórias que ela nos deixou”. Os pais agradeceram ainda “o carinho e a solidariedade de todos neste momento de dor”.
O crime
Alessandro Neves Santos Ferreira, de 24 anos, confessou ter matado Sarah e levou a polícia até o local onde o corpo foi encontrado, na sexta-feira (15), em uma área de mata próxima a uma cachoeira, no bairro Rio Escuro, em Ubatuba.
Em depoimento, ele revelou que a jovem foi estuprada por cinco homens em uma adega, e que os agressores teriam filmado a violência. A informação foi divulgada em primeira mão por OVALE.
Mesmo com a confissão, a Justiça determinou a soltura de Alessandro. O Ministério Público informou que vai recorrer da decisão.
De acordo com a polícia, Sarah foi obrigada a fazer sexo oral nos cinco homens. Questionado se o ato foi voluntário, Alessandro afirmou que “nada foi voluntário”. Após o estupro, ele a levou até sua casa, onde ocorreu uma briga, e, sob efeito de drogas e álcool, a enforcou antes de enterrar o corpo.
Repercussão e mensagens de solidariedade
O prefeito de Jundiaí, Gustavo Martinelli (União Brasil), também lamentou publicamente a morte de Sarah. Em nota de pesar, ele manifestou “profunda tristeza e indignação” pelo assassinato e afirmou que a apuração do crime precisa ser feita com rigor e urgência. “Me solidarizo com os pais de Sarah, dedicados servidores da nossa Rede Municipal de Educação, e me coloco à disposição da família”, disse.
Nas redes sociais, centenas de mensagens de apoio à família e pedidos por justiça se multiplicaram. “O que aconteceu com essa menina? Que ela seja recebida por anjos e encontre sua luz. Tristeza”, afirmou Bernadete Crispin.
“Pastor querido, que o Senhor em sua infinita bondade conforte os corações de toda família e amigos nessa hora tão difícil. É só um pouco, um pouquinho mais... logo Jesus virá nos buscar”, postou Anderson Rosangelo Lopes.
Mariana Piovezan lamentou o crime. “Meu Deus, que o Senhor possa confortar o coração desses pais e dessa família. Uma crueldade sem palavras. Cadê a justiça? Que país é esse?”, disse.