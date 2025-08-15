URGENTE: Justiça solta jovem que matou Sarah na região

A Justiça determinou que Alessandro Neves Santos Ferreira, de 24 anos, que confessou à polícia ter matado a jovem Sarah Picolotto dos Santos Grego, de 20 anos, em Ubatuba, seja colocado em liberdade.

A decisão provocou revolta de entidades de combate à violência contra mulher.