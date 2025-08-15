URGENTE: Justiça solta jovem que matou Sarah na região

A Justiça determinou que Alessandro Neves Santos Ferreira, de 24 anos, que confessou à polícia ter matado a jovem Sarah Picolotto dos Santos Grego, de 20 anos, em Ubatuba, seja colocado em liberdade.
A decisão provocou revolta de entidades de combate à violência contra mulher.
A soltura ocorreu no mesmo dia da prisão, apesar do parecer favorável do Ministério Público pela manutenção da custódia.
O Instituto Todas por Uma divulgou nota de repúdio, classificando a medida como “inadmissível” e um grave retrocesso na proteção das mulheres. A entidade destacou a gravidade do crime, que além do homicídio, é investigado por possível violência sexual coletiva contra a vítima, registrada em vídeo, com suspeita de estupro de vulnerável, já que Sarah estava sob efeito de álcool.
Sarah, moradora de Jundiaí e filha de um pastor, estava desaparecida desde 9 de agosto. Ela foi encontrada morta no dia 15, enterrada próximo a uma cachoeira no bairro Rio Escuro, em Ubatuba. Alessandro confessou o crime à polícia, indicou o local onde ocultou o corpo e descreveu ter enforcado a vítima após manter relação sexual. As roupas e o celular da jovem teriam sido jogados em um rio.
Segundo a Polícia Civil, há indícios de que momentos antes da morte, Sarah foi levada para uma área de mata após ingerir bebidas em uma adega com cinco homens, entre eles Alessandro, e obrigada a praticar sexo oral. Foram solicitados exames necroscópico, toxicológico e sexológico.
Para o Instituto Todas por Uma, a liberação imediata do suspeito reforça a sensação de impunidade. “Mais uma vez, vemos o sistema falhar em proteger as mulheres e punir os responsáveis. Basta! Não vamos nos calar”, afirmou a entidade.
O caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Ubatuba.