O Governo do Estado de São Paulo aprovou, na última quarta-feira (10), a conclusão dos estudos e a autorização para publicação do edital de PPP da EFCJ (Estrada de Ferro Campos do Jordão), em uma concessão de 24 anos que prevê cerca de R$ 400 milhões em investimentos para modernizar trilhos, estações, trens históricos e equipamentos operacionais, além de reabrir o Parque Reino das Águas Claras e criar um Rail-Trail entre Eugênio Lefèvre e o Centro de Pindamonhangaba.

A decisão foi tomada em reunião conjunta do Conselho Gestor do Programa de Parcerias Público-Privadas e do Conselho Diretor do Programa de Desestatização, no Palácio dos Bandeirantes, e coloca a PPP da Estrada de Ferro Campos do Jordão na reta final antes do leilão, previsto para o primeiro semestre de 2026.