Estupro de Sarah foi gravado; filha de pastor foi morta na região

Um crime brutal e revoltante.

Sarah Picolotto dos Santos Grego, de apenas 20 anos, foi estuprada por cinco homens em uma adega de Ubatuba antes de ser morta, de acordo com o depoimento prestado por Alessandro Neves Santos Ferreira, 24 anos, que confessou ter assassinado a jovem. O detalhe mais chocante é que os agressores teriam filmado o abuso sexual coletivo, segundo informações reveladas pela investigação.

Sarah, filha de um pastor em Jundiaí, estava de férias em Ubatuba quando desapareceu no último dia 9 de agosto. Seu corpo foi localizado nesta sexta-feira (15), enterrado em uma área de mata próxima a uma cachoeira no bairro Rio Escuro.