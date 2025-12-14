O jovem de 22 anos que foi morto a tiros na madrugada deste domingo (14), na avenida Itália, no bairro Independência, em Taubaté, foi identificado como Guilherme de Mattos Delfino. Ele era filho único e morava em Pindamonhangaba. Ainda não há informações sobre o velório e sepultamento.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Um homem de 20 anos foi preso e um adolescente de 17 anos foi apreendido suspeitos de participação no assassinato de Guilherme. Segundo o boletim de ocorrência, ele foi encontrado caído na avenida. Os dois suspeitos foram detidos nas proximidades.