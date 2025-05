Insalubridade: mudança em adicional não ocorrerá antes de outubro

A Prefeitura de Taubaté não deve aplicar antes de outubro desse ano as alteraçoes promovidas pelo governo Sérgio Victor (Novo) nos adicionais de insalubridade, periculosidade e risco de vida.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O motivo do provável novo adiamento é a contratação de uma empresa especializada em engenharia e segurança do trabalho que ficará responsável por elaborar o LTIP (Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade) e o LTCAT (Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho).