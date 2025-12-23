23 de dezembro de 2025
HOMICÍDIO

Marcos Roberto, 26 anos, é executado e 54 tiros atingem carro

Por Da Redação | Maringá (PR)
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
 Marcos Roberto de Farias Júnior
 Marcos Roberto de Farias Júnior

Um jovem de 26 anos foi executado a tiros dentro de um carro na manhã desta terça-feira (23). A vítima foi identificada como Marcos Roberto de Farias Júnior e morreu ainda no local, antes da chegada do socorro.

O crime ocorreu em Maringá, no Noroeste do Paraná. De acordo com as informações apuradas, o veículo em que o jovem estava foi atingido por dezenas de disparos. Pelo menos 54 tiros atingiram o carro, e cerca de cinco acertaram a vítima.

Testemunhas relataram que os autores dos disparos ocupavam outro automóvel e teriam fechado o carro da vítima em um cruzamento entre as ruas Diamante e Rubi. Após ser atingido, Marcos perdeu o controle da direção e subiu na calçada.

Equipes de resgate foram acionadas, mas o jovem já estava sem vida quando o atendimento chegou. Os suspeitos fugiram logo após o ataque e ainda não foram identificados.

Segundo informações, Marcos Roberto havia se mudado recentemente do Litoral do Paraná para Maringá. Ele não possuía antecedentes criminais. A Polícia Civil investiga o caso, e a motivação do homicídio ainda é desconhecida.