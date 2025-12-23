Um jovem de 26 anos foi executado a tiros dentro de um carro na manhã desta terça-feira (23). A vítima foi identificada como Marcos Roberto de Farias Júnior e morreu ainda no local, antes da chegada do socorro.

O crime ocorreu em Maringá, no Noroeste do Paraná. De acordo com as informações apuradas, o veículo em que o jovem estava foi atingido por dezenas de disparos. Pelo menos 54 tiros atingiram o carro, e cerca de cinco acertaram a vítima.