Uma mulher de 37 anos morreu na manhã desta terça-feira (23) após se envolver em um grave acidente de trânsito. A vítima foi identificada como Arielly Teodoro Paim da Silva, natural de Cuiabá. O óbito foi constatado ainda no local.

O acidente ocorreu na rodovia MT-140, nas proximidades do entroncamento com a BR-163, no município de Sinop, por volta das 8h. Arielly conduzia um Fiat Uno no sentido do centro da cidade quando perdeu o controle da direção.