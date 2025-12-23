Uma mulher de 37 anos morreu na manhã desta terça-feira (23) após se envolver em um grave acidente de trânsito. A vítima foi identificada como Arielly Teodoro Paim da Silva, natural de Cuiabá. O óbito foi constatado ainda no local.
O acidente ocorreu na rodovia MT-140, nas proximidades do entroncamento com a BR-163, no município de Sinop, por volta das 8h. Arielly conduzia um Fiat Uno no sentido do centro da cidade quando perdeu o controle da direção.
O veículo saiu da pista e colidiu com força contra uma estrutura às margens da rodovia. Com o impacto, a motorista ficou presa às ferragens e sofreu ferimentos graves.
O Corpo de Bombeiros foi acionado para o atendimento da ocorrência, mas, ao chegar, a equipe constatou que a vítima já estava sem vida. O local foi isolado para os trabalhos da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec).
A Polícia Civil também esteve na área e ficará responsável pela investigação. As causas do acidente e a dinâmica da colisão ainda serão apuradas.