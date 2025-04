Vereadores pedem suspensão de novo decreto que alterou adicionais

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Um grupo de cinco vereadores que não integram a base aliada ao governo Sérgio Victor (Novo) protocolou nessa terça-feira (15), na Câmara de Taubaté, um projeto que visa sustar os efeitos do segundo decreto do prefeito que regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridade, periculosidade e risco de vida.

No projeto, os parlamentares afirmam que a medida prevista no decreto "apresenta graves implicações para os servidores municipais e para a segurança jurídica da administração pública", violando os princípios constitucionais "da legalidade estrita, da segurança jurídica, da irredutibilidade do vencimento" e "da proteção dos direitos adquiridos".

Projeto semelhante já havia sido apresentado no fim de fevereiro com relação ao primeiro decreto. No entanto, em março, quando o texto seria votado na Câmara, o prefeito revogou o ato anterior e editou novo decreto, em uma manobra para impedir a votação. "O novo decreto configura apenas uma tentativa do Executivo de driblar a iniciativa legislativa e, dessa forma, perpetuar as ilegalidades que prejudicam gravemente os servidores públicos municipais", afirmam os vereadores no novo projeto.

A nova proposta foi lida na sessão ordinária dessa terça-feira e passará pela análise da Procuradoria Legislativa e das comissões permanentes antes de ser votada. O governo Sérgio foi questionado pela reportagem, mas informou que não iria comentar a propositura.

