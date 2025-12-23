23 de dezembro de 2025
ACIDENTE

URGENTE: Motociclista morre em acidente no Vale

Por Leandro Vaz | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Moto ficou destruída
Moto ficou destruída

Um grave acidente de trânsito foi registrado na tarde desta terça-feira (23) na Avenida Malek Assad, em Jacareí, no trecho com sentido ao Atacadão e à Rodovia Presidente Dutra.

De acordo com as primeiras informações, um motociclista colidiu com um veículo por motivos que ainda serão apurados pelas autoridades. Com o impacto da batida, o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Equipes de emergência foram acionadas para atender a ocorrência. A Polícia Militar e os órgãos competentes acompanharam o registro do caso e realizaram os procedimentos necessários. As circunstâncias do acidente serão investigadas.

