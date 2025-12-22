22 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
LUTO

Cinegrafista Fernando Alves, ex-Vanguarda, morre em São José

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Fernando Alves, 64 anos
Fernando Alves, 64 anos

Morreu nesta segunda-feira (22) o repórter cinematográfico do Fernando Alves, 64 anos, profissional amplamente respeitado no meio jornalístico e audiovisual.

Ele estava internado no Hospital Santos Dumont, em São José dos Campos, e faleceu em decorrência de um infarto.

Com uma carreira sólida e admirada, Fernando Alves dedicou mais de quatro décadas ao jornalismo e à produção audiovisual. Iniciou sua trajetória profissional na televisão em 1981, atuando inicialmente como iluminador e câmera em produções comerciais.

Seu ingresso no jornalismo ocorreu por volta de 1985, quando passou a atuar como cinegrafista, função que, à época, marcava o crescimento do jornalismo eletrônico no país.

Ao longo de sua carreira, trabalhou em importantes emissoras afiliadas à Rede Globo, como TV Bauru, TV TEM, TV Vale do Paraíba e, mais recentemente, na TV Vanguarda, onde se consolidou como um dos profissionais mais experientes e respeitados da região.

Fernando também teve forte atuação em produções especiais e documentais. A partir de 1995, ao se mudar para o Vale do Paraíba, integrou equipes responsáveis por jornais especiais e participou da produção de mais de 25 documentários premiados, com exibição nacional e internacional, incluindo trabalhos reconhecidos na América do Norte, Europa e Polo Norte.

Além da atuação em emissoras de televisão, Fernando Alves também se destacou como diretor de fotografia, professor e formador de profissionais. Desde 2010, ministrava cursos e treinamentos voltados à formação de cinegrafistas, iluminadores e assistentes de câmera, compartilhando a experiência acumulada ao longo de quase 40 anos de profissão. Era defensor da ideia de que informar por meio das imagens é uma arte que exige técnica, sensibilidade e responsabilidade.

O velório de Fernando será realizado nesta terça-feira (22), das 9h às 11h, na Igreja da Cidade, localizada na avenida Engenheiro Francisco José Longo, 1195, Vila Betânia.

Após esse horário, o corpo será cremado.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários