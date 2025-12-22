Morreu nesta segunda-feira (22) o repórter cinematográfico do Fernando Alves, 64 anos, profissional amplamente respeitado no meio jornalístico e audiovisual.

Ele estava internado no Hospital Santos Dumont, em São José dos Campos, e faleceu em decorrência de um infarto.

Com uma carreira sólida e admirada, Fernando Alves dedicou mais de quatro décadas ao jornalismo e à produção audiovisual. Iniciou sua trajetória profissional na televisão em 1981, atuando inicialmente como iluminador e câmera em produções comerciais.