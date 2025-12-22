Após a conquista do título da Copa do Brasil, o atacante Yuri Alberto, um dos heróis do Corinthians, foi visto circulando pela região norte de São José dos Campos. O jogador chamou a atenção ao dirigir uma Lamborghini vermelha, com o capô personalizado com a bandeira do Timão.

O Corinthians sagrou-se campeão da Copa do Brasil ao vencer o Vasco da Gama por 2 a 1, no jogo de volta da final, disputado no Maracanã, no domingo (21). Como a partida de ida terminou empatada em 0 a 0, o triunfo garantiu o título no placar agregado.