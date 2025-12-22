Após a conquista do título da Copa do Brasil, o atacante Yuri Alberto, um dos heróis do Corinthians, foi visto circulando pela região norte de São José dos Campos. O jogador chamou a atenção ao dirigir uma Lamborghini vermelha, com o capô personalizado com a bandeira do Timão.
O Corinthians sagrou-se campeão da Copa do Brasil ao vencer o Vasco da Gama por 2 a 1, no jogo de volta da final, disputado no Maracanã, no domingo (21). Como a partida de ida terminou empatada em 0 a 0, o triunfo garantiu o título no placar agregado.
Os gols da vitória corintiana foram marcados por Yuri Alberto e Memphis Depay, enquanto Nuno Moreira anotou o único gol do Vasco. Com o resultado, o Corinthians chegou ao quarto título da Copa do Brasil, somando as conquistas de 1995, 2002, 2009 e agora 2025.
Natural de São José dos Campos, Yuri Alberto teve atuação decisiva na final e foi reconhecido pelo desempenho ao receber o prêmio de “Rei da Copa do Brasil”, concedido pelo grupo Damas do Esporte, formado por jornalistas mulheres que acompanham o cenário esportivo nacional. Na decisão, o camisa 9 marcou um gol e deu a assistência para o tento que garantiu o tetracampeonato ao clube paulista.
Mesmo atuando em alto nível no futebol nacional, o atacante mantém forte ligação com São José dos Campos, onde vive parte de sua família e costuma circular com frequência, aproveitando períodos de folga entre compromissos do Corinthians.