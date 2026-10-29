O Ministério Público do Trabalho (MPT) investiga uma academia de Piracicaba (SP) por suspeita de ameaçar demitir estagiários em razão de divergências políticas. O caso faz parte de três denúncias de possível assédio eleitoral registradas no município durante o período do segundo turno das eleições de 2026.

Além da academia, o órgão apura situações envolvendo uma grande empresa de logística e um estacionamento. Os nomes das empresas não foram divulgados, já que as investigações estão em fase inicial.

De acordo com as informações do MPT, a denúncia contra a academia envolve suspeitas de ameaças de demissão direcionadas a estagiários por questões relacionadas a posicionamentos políticos. Os relatos foram registrados durante o período eleitoral e estão sendo apurados pelo órgão.